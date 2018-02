Queda de árvore deixa um morto e outro ferido no centro de SP

SÃO PAULO - A queda de uma árvore matou uma pessoa nesta terça-feira, 7. Segundo os bombeiros, o incidente aconteceu às 18h50, na esquina da Avenida Rio Branco com a Alameda Glete, no centro da capital paulista. Outra ficou ferida. A corporação não informou a identidade das vítimas.

Veja também:

Ao longo do dia, 29 árvores caíram na cidade, de acordo com os bombeiros, em bairros como Morumbi, Jardins, Indianópolis, Panamby, Lapa, Brás, Penha, Cangaíba, São Miguel Paulista, Vila Formosa e Freguesia do Ó.

A capital paulista registrou ventos de até 78 km/h no Mirante de Santana, na zona norte, na tarde desta terça-feira, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).