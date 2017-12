Queda de árvore interdita cruzamento da Giovanni Gronchi, na zona sul

SÃO PAULO - Uma árvore de grande porte caiu no final da madrugada desta quarta-feira, 20, no cruzamento da Rua Doutor Francisco Tomás Carvalho - conhecida como "ladeirão do Morumbi" - com a Avenida Giovanni Gronchi, na zona sul da capital. A pista foi totalmente interditada no local e não há previsão de remoção da árvore. Ninguém ficou ferido.

Não há bloqueios na Giovanni Gronchi, mas a ocorrência deixa o trânsito mais lento em todo o entorno desde o início do dia.