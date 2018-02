Queda constante de energia

Gostaria de saber da CPFL Paulista quando será resolvido o problema da falta de luz na Avenida Cosmo Inforçatti, Parque Cosmo, em Monte Alto (SP). Só no dia 20/9 a energia caiu cinco vezes - quatro delas entre 16h20 e 17h30! Pelo jeito, a CPFL Paulista não relata a verdade aos órgãos fiscalizadores, como a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp) e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Digo isso com base em relatório feito pela companhia informando às reguladoras que, de abril a junho, faltou energia no local apenas duas vezes, quando, na verdade, foram 26 vezes!

ORIVALDO TENORIO DE VASCONCELOS / MONTE ALTO

A CPFL Paulista informa que a frente fria que atingiu o Estado entre 19 e 23/9 provocou fortes chuvas e rajadas de vento que ocasionaram interrupções no fornecimento de energia em Monte Alto. O evento que atingiu a região do Parque Cosmo em 20/9 interrompeu o fornecimento de energia para 5.643 clientes das 16h15 às 17h25. Ressalta que dois terços do tempo em que o cliente fica sem energia correspondem a interrupções emergenciais, provocadas por fatores externos. O outro terço corresponde a desligamentos programados, feitos para que a empresa execute obras de melhoria na rede elétrica.

O leitor reclama: A alegação de que dois terços do tempo em que o cliente fica sem energia correspondem a interrupções causadas por fatores externos não é verdadeira, pois a falta de energia se deve à falta de capacidade de fornecimento nos momentos de maior consumo do dia. Ou seja, vendem o que não têm para fornecer de forma constante.

CET

Multa não foi cancelada

Após reclamação à Coluna, em 26/7 a CET se comprometeu a cancelar uma multa indevida. No entanto, passados dois meses da publicação da queixa, nada mudou, não recebi a carta prometida e tampouco a multa foi cancelada; acabo de consultar o site da Prefeitura e o problema continua. Embora a CET tenha admitido o erro - a geração de duas multas iguais -, nada foi feito. Como não tenho acesso a um segundo recurso, já que o primeiro foi injustamente indeferido, minha única esperança era o cancelamento ex-officio prometido. Além de pagar duas vezes a mesma infração terei de arcar com os pontos em duplicidade na carteira por uma injustiça?

MARIA MACEDO / SÃO PAULO

A CET informa que, conforme resposta enviada em 26/7, expediu um recurso ex-officio ao Conselho Estadual de Trânsito (Cetran) solicitando o cancelamento da autuação, em segunda instância.

A leitora relata: O problema continua. Estou com a pontuação computada duas vezes para a mesma infração.

OBRA IRREGULAR

Imóvel sem fiscalização?

Gostaria de reclamar da Subprefeitura Vila Mariana. Na Rua dos Miosótis há várias construções irregulares e nada é feito. Uma das casas, por exemplo, avança, irregularmente, para a frente e para os fundos e, agora, possui um terceiro andar com quarto e churrasqueira. Como não há fiscalização, a obra está concluída.

RITA DE CASSIA NOGATA IDE / SÃO PAULO

A Subprefeitura Vila Mariana informa que, em vistoria realizada em 17/12/2010, verificou uma cobertura irregular de churrasqueira no local. Diante disso, adotou as medidas fiscais cabíveis e multou os responsáveis do imóvel, abrindo processo que foi encaminhado ao setor de IPTU para o lançamento da área irregular. O local foi novamente vistoriado em 25/9/2012 e não foi constatada nenhuma obra em andamento.

A leitora lamenta: A obra foi finalizada sem que nada fosse feito para interrompê-la. A casa em questão é irregular.

POSTOS IPIRANGA

Erro em cadastro

Há semanas reclamo no site www.kmdevantagens.com.br, da rede de postos Ipiranga, que meu cadastro está incorreto. No entanto, uma falha no site não permite que eu corrija meu endereço. O atendimento ao cliente do site é demasiadamente displicente. Eles confirmam o erro, mas não o corrigem, o que pode me trazer prejuízos.

FERNANDO MARIENSE / SÃO PAULO

A Ipiranga informa que o endereço correto do leitor foi cadastrado no programa Km de Vantagens.

O leitor contesta: Embora a empresa tenha me ligado para falar da suposta correção, o erro persiste. É uma falha grosseira e o pouco-caso da empresa é impressionante!