''Quebrando o Tabu'' é aplaudido em Vigário Geral. FHC volta a defender debate A sala de cinema improvisada no centro cultural do AfroReggae, no meio da Favela Vigário Geral, zona norte do Rio, bateu palmas de pé quando apareceram os créditos finais do filme Quebrando o Tabu, na noite de ontem. A comunidade, marcada por uma chacina com 19 vítimas em 1993 e ainda dominada por quadrilhas de traficantes, foi um dos locais retratados no documentário de Fernando Grostein Andrade e ancorado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso - cujo tema é a descriminação das drogas.