Quebra-quebra deixa loja do Pari semiaberta Temendo novos protestos contra o fechamento da Feira da Madrugada, lojistas do Pari, no centro da cidade, trabalharam com as portas semiabertas na manhã de ontem. O pátio onde funciona a feirinha foi fechado na sexta-feira pela Prefeitura para fiscalização de produtos piratas, contrabando e sonegação. Ontem, cerca de 300 comerciantes se reuniram novamente para acompanhar a vistoria dos boxes e reivindicar a reabertura do centro.