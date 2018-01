Que tal um passeio de bike? 13 paradas imperdíveis na ciclovia de Pinheiros

Inaugurada desde 20 de setembro deste ano, a ciclovia da Rua Artur de Azevedo, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, virou rota de lazer para ciclistas de toda a cidade.

Com mais de 2 km de extensão, a rota pode parecer curta, mas interliga a região dos Jardins com um dos bairros mais agitados de São Paulo. A ciclovia fica a menos de 400 metros dos pontos de ônibus mais próximos: as paradas Oscar Freire, na Avenida Rebouças, paralela à ciclovia.

A partir da descida do coletivo, começamos a rota até o término da Artur de Azevedo, e o começo da Avenida Brigadeiro Faria Lima, por onde a faixa de uso exclusivo para bicicletas, skates, patins, patinetes, triciclos, quadriciclos, cadeiras de rodas e bicicletas elétricas segue até a Avenida Cidade Jardim, na divisa com Itaim Bibi.