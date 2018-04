Que tal ter um ''cinema'' em casa?

É possível montar um sistema de áudio e vídeo em casa tão bom quanto o de um cinema, mas tudo vai depender da qualidade dos aparelhos, dos recursos tecnológicos que oferecem e, por último, da maneira como são instalados - sim, existem regras que melhoram a performance do equipamento.

Os modelos de home theater mais simples, que começam em R$ 599, oferecem leitura de DVD, caixas de som com 300W de potência e uma conexão áudio digital. "Os tops vêm com Blu-Ray e DVD integrados, além de três entradas digitais e muito mais potência nas caixas", diz Hilton Silva, de 48 anos, da Home Sistem Áudio, Vídeo e Automação.

Isso pensando nas marcas mais comuns do mercado, como a Samsung, a LG e a Sony. Se o consumidor quiser um sistema mais sofisticado terá de partir para marcas profissionais, como a Yamaha. "É possível integrar num controle vários programas que combinam, por exemplo, nível de iluminação e altura do volume do som para vários ambientes da casa."

"Os sistemas mais sofisticados são necessários em projetos de casas com TVs previstas até nos banheiros", diz a arquiteta Debora Aguiar. Na sala do home theater é muito importante, segundo a decoradora, ter itens que absorvam o som, como tapetes mais peludos, almofadas e paredes forradas de tecidos ou até mesmo com espuma. "Ambientes com muito vidro devem ter cortinas grossas", avisa.

Outra dica importante de Silva: "Para saber a distância certa entre a TV e o sofá existe uma conta básica: ela é igual a 2,5 vezes a largura da tela."

