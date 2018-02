Que SP vc quer? 4.457 ideias para melhorar a cidade

SÃO PAULO - É inevitável: toda mudança traz expectativas. E 2013 está carregado delas. Além de novo prefeito, a cidade vai ganhar um pacote de metas para os próximos anos e vereadores precisarão discutir um Plano Diretor que atenda aos interesses dos paulistanos. Isso significa uma oportunidade não só de rever aspectos que vão mal, como traçar novas estratégias para o futuro.

Mas não adianta esperar que as autoridades resolvam tudo. A cidade é dos paulistanos - e é na hora das mudanças que o papel de cada cidadão se torna ainda mais importante. Por isso, o Estado preparou um presente diferente para marcar o aniversário de 459 anos da cidade. Nos últimos 34 dias, milhares de pessoas acessaram o site http://www.quesaopaulovocequer.com.br/ e responderam à pergunta: qual sua ideia para melhorar São Paulo?

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Parceria com o Ibope Conecta, a pesquisa teve apoio de instituições como a Rede Nossa São Paulo, a Academia Paulista de Letras e a seção paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP). E culminou em um banco de ideias que até a manhã de ontem já tinha 4.457 propostas que poderão ser usadas por gestores públicos e sociedade civil. Todas elas estão disponíveis a partir desta sexta-feira, 25, no portal estadão.com.br (http://www.estadao.com.br/). E juntas definem o perfil de cidade que o paulistano quer: uma São Paulo que se inspira em ideias locais e no que há de bom em outras partes do mundo para ser mais humana, mais bonita, menos caótica e menos desigual.

As respostas compõem um rico mosaico da cidade ideal. Além de sugerirem propostas para aperfeiçoar diferentes áreas da metrópole, os participantes puderam avaliar sugestões de paulistanos anônimos e famosos. Diversidade. As mais bem avaliadas foram listadas em um ranking e divididas em 12 categorias - Poluição, Verde e Sustentabilidade, Segurança, Transporte Público, Trânsito, Convivência, Educação, Saúde, Administração, Cultura e Lazer, Urbanismo e Paisagem Urbana. As dez primeiras de cada tema foram depois encaminhadas a um júri de dez pessoas - que nasceram ou adotaram a cidade. As campeãs estão a seguir:

Conheça o júri

1 - Metrô: um campeão de pedidos

2 - Menos lixo e concreto, mais verde

3 - Rios vivos e limpos, um sonho paulistano

4 - Menos barulho, por favor!

5 - Cultura do centro à periferia

6 - Por uma educação de qualidade

7 - Polícia para quem precisa

8 - Chega de tanta demora e burocracia

9 - Tecnologia pode ajudar a melhorar sistema de saúde

10 - Desejo: morar perto do trabalho

11 - Contra trânsito, criatividade

12 - Por que tantos fios nas ruas

A cidade ideal, daqui a 50 anos