Quatro veículos pegam fogo em oficina no Jardim Ângela

Bruno Lupion, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um incêndio consumiu quatro veículos em uma oficina de automóveis na noite de terça-feira, 3, no Jardim Ângela, zona sul de São Paulo. A polícia não descarta que o fogo tenha sido causado por ato de vandalismo.

Luzia Ferreira, 25 anos, mora nos fundos da oficina e sentiu um cheiro de queimado por volta das 23 horas, quando foi à garagem e viu os carros começando a pegar fogo. Como não havia outra saída da residência, a família - composta por cinco adultos e duas crianças - pulou o muro do vizinho e chamou os bombeiros.

Ela lamentava o prejuízo do incêndio, que pode superar os R$ 100 mil, e ainda não sabia onde dormiria naquela noite. Além dos quatro veículos - um Peugeot 206 e um Uno de clientes e um Monza e uma Brasília da família - a laje da oficina e o quarto da sogra de Luzia foram danificados e serão demolidos. "Vi um pedaço da nossa vida pegar fogo. Vamos ter que trabalhar muito para recuperar essa perda", disse.

A família criticou a falta de um quartel do Corpo de Bombeiros no bairro. Segundo Luzia, o socorro levou trinta minutos para chegar e a demora contribuiu para aumentar os estragos. O caso foi registrado no 47º DP (Capão Redondo).