Quatro suspeitos morrem em tiroteio com a PM em Piracicaba

SOROCABA - Quatro suspeitos foram mortos a tiros depois de serem perseguidos por policiais militares, na madrugada desta segunda-feira, 13, em Piracicaba, no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, os homens estavam em um carro, abordado pela patrulha às 4 horas no bairro Conceição, na periferia da cidade. Sem obedecer à ordem de parada, os ocupantes aceleraram o veículo e, na perseguição, teriam atirado contra a viatura.

Os policiais responderam ao fogo e quatro ocupantes foram atingidos e mortos. Um quinto suspeito foi preso. No veículo, foi encontrado um maçarico e a PM acredita que eles estivessem envolvidos em ataques a caixas bancários eletrônicos.

A Polícia Civil vai investigar se os suspeitos tinham envolvimentos criminais.

Policial morto. Em Jacareí, no Vale do Paraíba, um policial militar aposentado de 59 anos foi baleado e morto ao reagir a um assalto num supermercado, no Jardim das Indústrias, na noite deste domingo, 12.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a Polícia Civil, um homem armado invadiu o supermercado e anunciou o roubo. O PM tentou desarmar o suspeito e foi atingido por um disparo. O criminoso fugiu e não tinha sido preso até a manhã desta segunda-feira.