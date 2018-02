Quatro shoppings populares são fechados por agentes da Prefeitura de São Paulo Os Shoppings Pamplona e Monti Mare, na Avenida Paulista, 25 de Março, e Mundo Oriental, na região central de São Paulo, foram fechados ontem pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana. O fechamento ocorreu para que possa ser feita uma fiscalização em todas as lojas. As licenças de funcionamento poderão ser cassadas e as atividades encerradas, caso a documentação não esteja em dia. Os administradores do shopping e os lojistas foram detidos e conduzidos ao Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic) para serem qualificados e prestarem depoimentos. A operação foi acompanhada pelo Ministério Público e pela Polícia Federal, uma vez que há suspeitas de estrangeiros envolvidos com contrabando de produtos.