Quatro são presos em 'saidinha de banco' na zona leste de SP

SÃO PAULO - Quatro pessoas foram presas em crime de "saidinha de banco" na Rua Otelo Augusto Ribeiro, em Guaianases, na zona leste de São Paulo. O roubo aconteceu na tarde desta quinta-feira, 30, e teve como alvo um senhor de 54 anos.

Segundo o Tenente Lúdio, a vítima sacou dinheiro de uma agência bancária e seguiu com o filho para a loja da família na Avenida Ribeirão Itaquera. Eles foram abordados por dois indivíduos, que haviam os seguido desde o banco e exigiram o dinheiro. O homem foi agredido com uma coronhada de revólver na cabeça após afirmar que não entregaria as notas.

Os dois suspeitos fugiram em um veículo com outros dois ocupantes, mas foram abordados pela Polícia Militar logo depois. Eles foram encaminhados ao 44º DP, onde o caso será registrado.