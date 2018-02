Quatro são presos em operação do Bope Quatro pessoas foram presas durante operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) contra o tráfico de drogas, anteontem, no Morro Santo Amaro, no Catete, zona sul do Rio. Os policiais apreenderam com os suspeitos uma pistola 45 e uma espingarda calibre 12. Durante a operação também foram apreendidas porções de maconha, cocaína e crack. A quantidade de droga recolhida não foi divulgada.