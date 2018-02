Quatro são presos e adolescente é libertado de cativeiro no ABC

SÃO PAULO- A polícia prendeu nesta quinta-feira, 11, quatro pessoas que sequestraram pai e filho no último dia 2, em São Bernardo do Campo. O rapaz que estava em cativeiro foi libertado. Foram apreendidos com o grupo R$ 14 mil, um fuzil, munição, celulares, chips e informações sobre a contabilidade da venda de drogas.

A ação dos policiais do Grupo Antissequestro de São Bernardo do Campo, no Grande ABC, cumpriu oito mandados de busca em vários locais da capital e de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Foram detidos três homens e uma mulher.

De acordo com o delegado titular da Seccional de São Bernardo do Campo, Rafael Rabinovici, investigações apontaram que o quarteto pertencia a uma facção criminosa da região.

Policiais civis do Grupo Antissequestro do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) descobriram que essa mesma quadrilha mantinha um rapaz refém na Capital. O pai, também sequestrado, já havia sido libertado pelo grupo para que juntasse o dinheiro do resgate.

Durante interrogatório, um dos sequestradores foi orientado pelos policiais a facilitar a libertação do último refém. Ele ligou para uma pessoa da quadrilha, ordenou a libertação do rapaz e meia hora depois o refém estava livre. Os quatro foram presos por formação de quadrilha.