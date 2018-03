Quatro são presos ao tentar roubar prédio Quatro assaltantes foram presos pela Polícia Militar no fim da noite de anteontem após invadirem um edifício residencial na altura do número 458 da Rua Ribeiro de Lima, na Luz, região central de São Paulo. Os vizinhos viram a ação e chamaram os policiais, que detiveram dois dos bandidos. Os outros dois criminosos foram dominados pelos PMs quando tentavam se esconder na casa do zelador.