Quatro são mortos em chacina na zona norte de São Paulo

SÃO PAULO - Quatro pessoas foram mortas a tiros e duas feridas em uma chacina no início da madrugada desta sexta-feira, 30, em um bar da Vila Brasilândia, na zona norte de São Paulo. O crime ocorreu no cruzamento da Rua Lagoa Preta com a Estrada do Sabão, na Vila Cruz das Almas.

Os disparos, segundo a proprietária do estabelecimento, que saiu ilesa, foram feitos por quatro homens em duas motos. O bar estava prestes a fechar e um funcionário fazia a limpeza do local quando os criminosos armados chegaram, atirando contra todos que estavam dentro do estabelecimento.

Até o começo da manhã desta sexta-feira, uma mulher de 48 anos permanecia internada no Hospital Vila Nova Cachoeirinha e um homem de 38 ainda se encontrava no pronto-socorro de Taipas.