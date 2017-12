Quatro são mortos e 10 ficam feridos em chacina na Baixada Fluminense

Pelo menos quatro pessoas morreram e outras dez ficaram feridas numa chacina ocorrida em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na noite de ontem. Segundo a Polícia Militar, o grupo estava em uma festa de aniversário na Rua Cruz da Sé, no Bairro Édem. As vítimas teriam sido surpreendidas durante um churrasco. Os disparos partiram de um carro de cor escura, ocupado por homens armados de fuzil. A polícia não soube informar o que motivou o crime. Os feridos foram levados para um posto de saúde no município e para os hospitais da Posse, em Nova Iguaçu, e de Saracuruna, em Duque de Caxias. As instituições não informaram o estado de saúde das vítimas. A região da chacina era dominada pela milícia chefiada pelo sargento da Polícia Militar Juracy Alves Prudêncio, o Jura. O bando é acusado de assassinar cerca de cem pessoas em três anos de atuação. Jura e outros seis PMs integrantes da milícia foram presos em agosto. O faturamento mensal da quadrilha era estimado em R$ 1 milhão.