Quatro são feridos após tentativa de assalto no Brás

SÃO PAULO - Quatro pessoas foram baleadas depois uma tentativa de assalto em loja do Brás, na zona leste da capital, na manhã deste domingo, 17. Na fuga, o suspeito atirou a esmo, mas ninguém ficou ferido gravemente, segundo a Polícia Civil. O suspeito ainda não foi encontrado.

A tentativa de roubo aconteceu na Rua da Juta, área movimentada do comércio popular, também de acordo com a polícia. Não há informação sobre a identidade das vítimas ou do suspeito. O boletim de ocorrência foi registrado no 8º Distrito Policial (Brás).