Quatro são executados na zona norte do Rio Quatro homens foram executados no início da tarde de ontem, na frente de uma loja de veículos em Vila Valqueire, zona norte do Rio. Três homens colocaram as vítimas de joelhos e atiraram. O crime deixou ainda um homem ferido. O delegado Clemente Braune, da Divisão de Homicídios, trabalha com a hipótese de o crime estar relacionado à cobrança de uma dívida. Os suspeitos ainda não foram identificados, mas a polícia busca imagens de câmeras de segurança.