Quatro são detidos por incendiar carro

Quatro jovens foram detidos no sábado, acusados de atear fogo em um veículo estacionado na Rua Constantino de Souza, no Campo Belo, zona sul de São Paulo. Os jovens - um de 18 anos, dois com 17 e um de 16 - foram vistos por testemunhas arrastando um Fiat Tipo pela rua e ateando fogo no carro, por volta das 5 horas. A polícia foi acionada e deteve os adolescentes. Segundo os jovens, eles usaram brasas retiradas da fogueira de um morador de rua na região. O caso foi registrado no 27.º Distrito Policial do Campo Belo.