Quatro são baleados em tentativa de execução na zona norte de SP

SÃO PAULO - Quatro pessoas foram baleadas na Rua Carlos Martel, no Jardim Ataliba Leonel, na zona norte de São Paulo, na noite desta segunda-feira, 17. Por volta das 22h, um carro parou na rua e os ocupantes dispararam contra o grupo. Depois, os atiradores fugiram.

A Polícia Militar não soube informar quantas pessoas estavam no carro, nem qual foi o veículo utilizado pelos atiradores. Moradores da região socorreram as vítimas, que foram encaminhadas para o pronto-socorro: uma ao Hospital São Luiz Gonzaga e as outras três ao Hospital do Mandaqui.

O motivo do ataque ainda é desconhecido. O caso foi registrado no 73º DP (Jaçanã).