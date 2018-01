Quatro presos fogem de prisão em Buri, interior de São Paulo

SÃO PAULO - Quatro presos fugiram da cadeia de Buri, no interior de São Paulo, na manhã deste domingo, 18, segundo informações iniciais da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Por volta das 10h45, três homens armados renderam o carcereiro no momento em que ele abria o portão da cadeia para a entrada do veículo da empresa de alimentação dos detentos. O trio prendeu os funcionários no pátio da cadeia e libertou os presos. No local foi encontrado um celular deixado pelos suspeitos. O caso foi registrado na delegacia de Buri, que investiga a ação. Ninguém foi preso.