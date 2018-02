Quatro policiais são presos sob suspeita de executar adolescente

SÃO PAULO - Quatro policiais militares foram presos na segunda-feira, 14, acusados de simular um confronto e matar um adolescente, de 16 anos, na Cidade A.E. Carvalho, na zona leste de São Paulo. As investigações são conduzidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e pela Corregedoria da PM.

As apurações preliminares apontam que o sargento Carlos Alberto Ferreira da Silva e os soldados Washington José Custódio, Alex Silva Alves e Amauri Azevedo Goulart mataram o adolescente na Rua Rock Estrela, por volta da 0h30 de domingo, 13. O rapaz teria participado do roubo a uma residência com a ajuda de outro homem, maior de idade, que conseguiu escapar.

Os policiais foram presos em flagrante porque teriam assassinado o adolescente mesmo depois de apreendê-lo.

Segundo a PM, as armas dos policiais e uma pistola que estaria com o adolescente foram apreendidas e encaminhadas para perícia.

Os policiais estão detidos no Presídio Militar Romão Gomes. A polícia não informou se eles têm advogado.