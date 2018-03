Quatro PMs acusados de matar motoboy na porta de casa, no ano passado, vão a júri Os policiais militares acusados de matar o motoboy Alexandre Menezes dos Santos, em 8 de maio do ano passado em Cidade Ademar, na zona sul da capital, irão a júri popular. A decisão foi dada na última sexta-feira pelo 1.º Tribunal do Júri de São Paulo. Cabe recurso.