Quatro pessoas são baleadas na região central de São Paulo

São Paulo, 28 - Quatro pessoas foram feridas a tiros na noite dessa terça-feira, 27, na região central da capital paulista.

O primeiro caso foi registrado por volta das 20h30 na Rua Glicério, região da Baixada do Glicério. Um homem foi atingido por vários tiros, disparados por desconhecidos, mas conseguiu caminhar até o pronto-socorro da Glória, no bairro da Liberdade, onde pediu ajuda. O nome e o estado de saúde da vítima não foram divulgados.

Cerca de uma hora e meia depois, duas pessoas foram baleadas na Rua Professor Eurípedes Simões de Paula, no Brás. Uma foi atingida de raspão e a outra, nas nádegas. Ambas foram medicadas no pronto-socorro Santana e não correm risco de vida.

O último caso foi registrado meia hora mais tarde, em frente a uma bar, na esquina da Alameda Barros com a Rua Barão de Tatuí, em Santa Cecília. Segundo a polícia, ocupantes de um Fox prata efetuaram quatro disparos contra um homem e fugiram em direção à Rua Jaguaribe.

Ferido no tórax, Carlos Alberto Silva, de 24 anos, conseguiu correr até a esquina com a Rua Martim Francisco, antes de cair inconsciente. De acordo com a polícia, o baleado tem passagens por furto. Ele foi levado para o pronto-socorro da Santa Casa, onde permanece internado.