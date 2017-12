Quatro pessoas são atropeladas em SP nesta sexta

SÃO PAULO - Outras quatro pessoas ficaram feridas após serem atropeladas nesta sexta-feira, 15, na capital paulista, segundo dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Ontem, duas pessoas morreram vítimas de atropelamentos na cidade.

Segundo dados do Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom) e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrados até as 9h45 de hoje, quatro pessoas ficaram feridas em diferentes regiões da cidade.

Um dos atropelamentos aconteceu por volta das 7h15, na altura do número 7.228 da Avenida Interlagos, zona sul. Um veículo de passeio atropelou um pedestre e depois bateu em uma árvore. Outro caso aconteceu na Avenida Imirim, altura do número 2.801, na zona norte. Uma motocicleta atropelou um pedestre, que foi encaminhado para o pronto-socorro Cachoeirinha.

Já na Avenida Jaguaré, número 818, zona oeste da cidade, uma idosa foi atropelada por uma moto e teve ferimentos leves e não quis ser socorrida pelos bombeiros. Outro atropelamento ocorreu na Avenida Conselheiro Carrão, 800, na zona leste, onde um veículo atropelou um pedestre, que foi encaminhado para o pronto-socorro Jardim Iva.

Segundo dados do Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), no ano passado, em todo o Estado de São Paulo, foram registrados 22.028 ocorrências. Em 2010, foram constatados 16.361 atropelamentos. De acordo com os bombeiros, a média de atropelamentos que o Corpo de Bombeiros atende diariamente em todo o Estado é de cerca de 60 ocorrências.