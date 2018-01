Quatro pessoas morrem atingidas por um raio em Praia Grande

Atualizado às 2h03 de terça-feira, 30.

PRAIA GRANDE - Quatro pessoas morreram no início da tarde desta segunda-feira, 29, ao serem atingidas por um raio, entre elas uma grávida de cinco meses. A descarga elétrica caiu sobre um quiosque localizado na beira da praia no Canto do Forte, em Praia Grande, no litoral de São Paulo.

As vítimas foram socorridas imediatamente pelo Corpo de Bombeiros e levadas ao Hospital Irmã Dulce, que constatou os óbitos. Outras quatro pessoas ficaram feridas e uma estava em estado grave às 0h30 desta terça-feira, 30. Três tiveram ferimentos no rosto e estão fora de perigo, segundo a Prefeitura de Praia Grande.

O temporal que caiu no período da tarde na região provocou uma série de estragos. Parte do teto de um shopping localizado no bairro do Gonzaga, em Santos, caiu, assustando seus frequentadores, mas sem deixar vítimas.

A temperatura, em torno de 36°C, no decorrer da manhã, de acordo com a Climatempo, lotou as praias da Baixada Santista. Por volta das 13 horas, quando o tempo começou a mudar, muita gente deixou as areias, procurando se proteger dos raios, conforme orientam os bombeiros. As vítimas de Praia Grande foram atingidas no exato momento em que procuravam se proteger nos quiosques.