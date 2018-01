Quatro pessoas morrem após carro cair em cratera aberta pela chuva no interior de SP

SOROCABA – Quatro pessoas morreram depois de dois carros em que as vítimas viajavam ter caído no vão deixado por uma ponte arrastada pelas chuvas, na rodovia vicinal Alberto Lahoz de Carvalho, em Catanduva, neste sábado, 23. Três corpos das vítimas estavam no mesmo veículo, parcialmente submerso nas águas. O quarto corpo foi encontrado dentro do córrego dos Tenentes, próximo de outro carro submerso.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu durante a madrugada, mas o primeiro veículo só foi encontrado no fim da tarde. A estrada liga Catanduva a Novais e estava interditada havia uma semana, depois de a ponte sobre o córrego ter ficado destruída com uma enchente. Uma grande cratera se abriu no lugar da ponte, mas, segundo a Polícia Civil, o local estava sinalizado.

Os corpos de Claudinei de Paula Ortega, de 34 anos, Wilson José de Souza, de 39, e Ricardo Perpétuo Borges, de 30, dono do carro, foram levados para Tabapuã, cidade da região, e foram enterrados neste domingo, 24. Ao fazer novas buscas no local, neste domingo, os bombeiros encontraram o corpo de Sérgio Semesato Júnior, de 27 anos.

Durante as buscas, eles encontram outro carro submerso no córrego. Segundo a polícia, a investigação vai apurar se a quarta vítima estava no mesmo carro dos três homens ou no segundo veículo achado no local. Semesato Júnior foi levado para Novo Horizonte, também no interior, onde residia. O corpo era velado nesta tarde.