Quatro pessoas ficam feridas em acidente entre dois carros com um poste

Um acidente entre dois carros com um poste deixou uma mulher e três homens feridos, no início da manhã deste sábado, 3. De acordo com o Corpo de Bombeiros, três vítimas foram encaminhadas para o Pronto Socorro do Mandaqui e outra para o Cachoeirinha.

A colisão ocorreu na esquina da Rua Antonio Maria de Laet com a Rua São Nestor, no Tucuruvi, na zona norte de São Paulo. Ao todo, sete viaturas dos Bombeiros foram acionadas para a ocorrência.