Quatro pessoas ficam feridas após explosão de gás em apartamento na Barra Funda

SÃO PAULO - Uma explosão de gás provocou queimaduras em quatro pessoas em um apartamento no bairro Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, na tarde deste sábado, 17. O Corpo de Bombeiros informou que o acidente ocorreu devido a um vazamento na tubulação de gás durante trabalhos de manutenção.

Dois homens com queimaduras de 1º e 2º graus foram atendidos no local e encaminhados ao Hospital Tatuapé. Não há informações sobre o estado dos outros dois feridos, que já haviam sido levados a um pronto-socorro quando as viaturas chegaram ao prédio, na Rua Norma Pieruccini Giannotti, próximo à Abrahão Ribeiro.

As chamas causadas pela explosão não chegaram a outros apartamentos do edifício, segundo os bombeiros. A Defesa Civil foi acionada para avaliar os riscos aos moradores do condomínio, recém construído na área.