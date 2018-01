Quatro pessoas que se perderam durante trilha são resgatadas

SÃO PAULO - Quatro pessoas desapareceram na Serra do Mar na noite deste domingo, 17, durante uma trilha em direção à Cachoeira da Torre, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e foram resgatadas nesta segunda-feira, 18.

O Corpo de Bombeiros informou que recebeu chamado de que o grupo sumiu na mata por volta das 20 horas, na área do 8º Grupamento de Bombeiros. As equipes foram à noite ao local efetuar buscas, mas não haviam localizado ninguém. Na manhã desta segunda-feira, 18, três viaturas retornaram à região para dar continuidade aos trabalhos.

Dois homens foram resgatados primeiro, no fim da manhã, sem ferimentos e auxiliaram os bombeiros nas buscas às duas meninas menores de idade que continuavam desaparecidas. O grupo havia tentado entrar em uma trilha restrita e se perdeu.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As garotas foram localizadas em um local de difícil acesso. Uma delas ficou ferida e foi socorrida pelo helicóptero Águia.