Quatro pescadores permanecem internados no Rio Dois dos seis pescadores capixabas que passaram 22 dias à deriva em alto-mar receberam alta na manhã de ontem, mas um deles teve de voltar ao hospital no mesmo dia, para complementar exames. Entre os quatro que estão internados, dois foram diagnosticados com insuficiência renal, provocada pela desidratação: o mestre do barco Witamar III, Zenildo de Oliveira Pacheco, de 31 anos, e José Cláudio da Conceição Sacramento, de 33.