Quatro perguntas para José Geraldo Beião, presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos do Metrô 1. O senhor acredita que é positivo e necessário mudar a estética das estações para a Copa? De fato, existe uma vinculação com esse evento. Mas, no caso, acho que essas intervenções fazem parte, de um modo geral, de um processo de conservação e manutenção das instalações. Naturalmente, já existe um plano nesse sentido. Assim como se faz com os trens, isso também vale para as edificações. No caso do concreto aparente, são processos de lixamento e impermeabilização. Também há o desgaste em relação aos pisos. Em alguns casos, eles soltam. O granito tem uma resistência muito maior e a sua limpeza é mais fácil.