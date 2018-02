Quatro perguntas para...

1.Como fazer a instalação correta do esgoto? Os moradores são responsáveis por providenciar a instalação do ramal interno, construindo a caixa de esgoto e a canalização até a divisa do terreno com a calçada. É importante que a rede de esgoto não esteja conectada com a da água de chuva.

2. Quais as causas mais frequentes do entupimento de esgoto? Entre os problemas mais frequentes está o descarte incorreto de resíduos na rede de esgotos, como restos de comida, preservativos, absorventes, bitucas de cigarro, entre outros. Além disso, despejo de óleo de cozinha e conexões irregulares de água de chuva na rede coletora de esgotos causam vários casos de obstrução.

3. Prática comum em países da Europa, jogar papel higiênico no vaso pode entupir o esgoto? Sim, o papel higiênico pode entupir a rede, já que as tubulações não foram dimensionadas para esse tipo de material. Além disso, o resíduo prejudica o adequado funcionamento das estações de tratamento de esgotos, que precisam lidar com o maior volume de lixo.

4.Ainda é comum encontrar instalações irregulares que poluem córregos e rios em São Paulo? Sim. A falta de conscientização das pessoas, além do desconhecimento da legislação, contribui para isso. A Sabesp busca levar ao conhecimento da população a necessidade de ligar os imóveis à rede coletora. / CAIO DO VALLE