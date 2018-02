Quatro perguntas para...

/ CAIO DO VALLE, O Estado de S.Paulo

1. Quem pode usar os aparelhos de ginástica oferecidos pela Prefeitura de São Paulo em praças e outros lugares a céu aberto? Esses equipamentos podem ser usados pelos munícipes, beneficiando especialmente pessoas da terceira idade. O uso por crianças não é recomendado, por causa do porte e da capacidade motora.

2. Como é feita a manutenção dos equipamentos, que podem ser vandalizados?

A limpeza dos locais e a manutenção dos aparelhos são feitas periodicamente. Os itens são removidos ou interditados em caso de degradação a partir de vistorias das equipes, tanto a partir das atividades diárias dos funcionários quanto a partir de reclamações de munícipes.

3. Em alguns pontos, faltam instruções sobre como usar os aparelhos. Como isso será resolvido?

As placas informativas com instruções de uso variam conforme a empresa responsável pela fabricação. De qualquer forma, os equipamentos são de fácil uso e podem ser praticados por pessoas de diversas faixas etárias.

4. Quanto a Prefeitura está gastando para criar as 312 academias a céu aberto? Os aparelhos são adquiridos por meio de licitação e o preço de cada item varia entre R$ 1.100 e R$ 3.200.Todas as regiões da cidade foram beneficiadas com os aparelhos, a fim de atender toda a população e estimulá-la a hábitos saudáveis.