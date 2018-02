Quatro perguntas para...

1. Como deve ser o verão que começa nesta sexta-feira? A previsão é de que a média de chuva e temperatura em todo o País se mantenha estável. A exceção é a área entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde a chuva deve ficar acima da média. O mesmo ocorre no extremo Norte. Já na costa da Região Nordeste, em Estados como Sergipe e Pernambuco, choverá menos.

2. E no Estado de São Paulo? A tendência é de manter a média histórica de chuva e temperatura. Não dá para cravar, mas provavelmente teremos temporais no fim de tarde e a temperatura deverá permanecer alta, mas sem extremos. O que poderá incomodar é a sensação de abafamento, especialmente de manhã e nas madrugadas. A brisa marítima que chega à capital será responsável por minimizar essa sensação.

3. A capital terá muita chuva? A precipitação será maior do que no ano passado, mas tudo indica que não será tão intensa como há dois anos. Podemos prever isso porque o oceano está com temperaturas altas, mas não tanto quanto em 2009 e 2010.

4. No meio do ano, falou-se na possibilidade do El Niño (com menos chuva no Nordeste e mais no resto do País). Ele pode ocorrer? Chegou-se a cogitá-lo porque a temperatura foi elevada e houve falta de chuva constante no meio do ano. Mas foi depois descartado.