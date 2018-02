Quatro perguntas para...

1. Por que é importante cuidar da alimentação no verão? Porque no verão temos uma perda de água maior. Pelo suor, perdemos também vitaminas, que são importantes para o nosso corpo. A alimentação pesada fica mais difícil de digerir, pois precisamos gastar mais energia. Dá ainda aquela moleza, ficamos apáticos.

2. Quais são as recomendações para uma melhor alimentação nesta estação?

A orientação é ter uma alimentação leve, porque é preciso que os alimentos sejam de fácil digestão. A ingestão de líquidos, por exemplo, não precisa ser feita somente com água. Sucos, frutas e sorvetes de frutas são muito bons para hidratar e ainda têm a vantagem de terem fibras.

3. Há alguma sugestão específica para quem mora em São Paulo?

Como - mesmo no verão - há dias secos, a hidratação é ainda mais importante. Para o clima frio, porém, o indicado é uma comida mais pesada, porque as pessoas precisam de mais energia.

4. E que cuidados tomar com as crianças?

Com as crianças, fazemos o mesmo tratamento do adulto. Procuramos trocar as frituras por alimentos assados e incentivar o consumo de vegetais, verduras, frutas e até de picolé. O sorvete de fruta é muito bom, porque hidratação e tem vitaminas. Mas cuidado com o exagero: também não se deve tomar seis por dia. / JULIANA DEODORO