Quatro perguntas para...

1. De amanhã a domingo, acontece em São Paulo o 16º Congresso Brasileiro de Numismática. O que é essa ciência? É o estudo de moedas, cédulas, medalhas, condecorações e tudo o que se refere a dinheiro.

2. Há quanto tempo ocorre o evento? Qual a programação desta edição? Acontece desde 1924, sempre em São Paulo. Além de uma área para compra, venda, troca e avaliação de material, há exposição de medalhas comemorativas históricas, raridades do século 18. Teremos também cédulas e outros apetrechos da Revolução Constitucionalista de 1932, como livros, flâmulas, medalhas e cinzeiros. Também haverá palestras sobre Numismática. Elas deverão versar até mesmo sobre o cruzeiro real, padrão monetário de transição para o Plano Real (de 1.º de agosto de 1993 a 30 de junho de 1994).

3. Quais são os objetos mais curiosos que estarão expostos? As primeiras moedas cunhadas no mundo e as primeiras que circularam no Brasil. Moedas com cheiro e imagens holográficas, em forma de objetos (como guitarras, carros antigos, animais e motos), além de cédulas de todos os países.

4. Qual o valor do ingresso e onde será realizado o evento? A entrada é franca. O congresso será das 9h às 18h, no Hotel Pestana (Rua Tutoia, 77). Para mais informações, basta ligar para (11) 3333-7004. / CAMILA BRUNELLI