Quatro perguntas para...

1. Quando se deve começar a planejar uma festa de fim de ano corporativa?

As festas de fim de ano para empresas devem ser programadas logo no início do ano, pois somente dessa forma é possível selecionar bons fornecedores. O mês de dezembro é muito disputado, pois, além das confraternizações empresariais, ocorrem lançamentos de produtos e outros eventos que concorrem com a escolha de um local adequado.

2. O que é essencial na organização?

Devemos nos preocupar com vários aspectos, desde a localização da festa, pois o trânsito de dezembro é intenso, até a data de realização. Não podemos esquecer das atrações adequadas a todo o público, inclusive crianças.

3. A falta de tempo pode atrapalhar a organização das comemorações familiares nesta época?

Se você é ocupado, não pense duas vezes em contratar uma ceia pronta, com pratos que vão das entradas à sobremesa. Também é possível contratar copeira ou garçom para arrumação da mesa e dos coquetéis. Essa ajuda fará toda a diferença.

4. Como preservar um clima natalino e aconchegante?

No ano passado, por exemplo, indiquei a clientes um bufê que oferecia ceia delivery, além da opção de lindos arranjos florais e velas.