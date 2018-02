Quatro perguntas para...

1. Qual é o perfil do paulista que está em busca de imóveis? Paulistas de até 29 anos buscando o primeiro imóvel foram 86% dos entrevistados em uma pesquisa que fizemos. A maioria reside em casa (59%), com familiares (65%). Já entre os que têm de 30 a 39 anos, 43% moram em imóvel próprio e boa parte continua vivendo com os pais (27%).

2. O que essas pessoas desejam? Adquirir um apartamento é o desejo de praticamente todos os entrevistados da pesquisa e 56% pretendem comprar o primeiro imóvel. Investimento como finalidade da compra é bastante representativo entre os que já compraram imóveis anteriormente, representando 21% do total.

3. Há surpresas nessa pesquisa sobre o perfil dos compradores? Sim, o estudo é inédito e agora sabemos que o paulista compra, em média, 1,8 imóvel durante toda a sua vida. Esta informação é relevante para entendermos melhor o ciclo de compra de imóveis.

4. O que esse tipo de estudo revela sobre o mercado imobiliário? Mostra que estamos em um momento especial e promissor. Boa parte dos consumidores comprará apenas um imóvel ao longo da vida, mas muitos buscarão área útil maior com o crescimento da família ou vão querer morar próximo do trabalho e do metrô, viver em uma localização melhor.