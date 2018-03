Quatro perguntas para...

1. Qual é o balanço do Momento Itália-Brasil?

O balanço foi extremamente positivo, pois impactou todos os Estados do Brasil com manifestações culturais, exposições de grande visibilidade, espetáculos musicais, teatro de raiz e outras que já são inseridas no calendário brasileiro. Houve também iniciativas econômicas para potencializar o intercâmbio entre os países.

2. Qual a importância de uma iniciativa como essa?

Essa iniciativa resgata valores culturais italianos que com o correr do tempo vão sendo colocados à parte no imaginário do ítalo-brasileiro. Trazer ao Brasil essas manifestações conseguiu alavancar a italianidade adormecida.

3. Dada a influência da imigração italiana para o País, qual foi a receptividade dos brasileiros?

Várias manifestações tiveram a participação massiva de brasileiros, podiam-se ver longas filas nos museus onde realizaram-se as mostras e a boa receptividade era percebida nos comentários sobre a qualidade das exposições.

4. Quais são os planos futuros na relação Itália-Brasil?

O Brasil é visto como uma nação onde a italianidade é presente em todas as áreas econômicas e culturais. Na cultura estão sendo preparadas exposições como a dos documentos secretos do Vaticano e A Viagem do Italiano no Brasil no Museu da Língua Portuguesa. / JULIANA DEODORO