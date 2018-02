Quatro perguntas para...

RESPONSÁVEL PELO LABORATÓRIO DO HOSPITAL VETERINÁRIO ANHEMBI MORUMBI

1. Quais doenças podem ser transmitidas por animais domésticos, como cachorros?

As principais são raiva, micoses, leishmaniose, leptospirose, brucelose e giardíase. Essa última, por exemplo, é causa frequente de vômitos e diarreias em animais de estimação e apresenta maior risco para crianças e idosos.

2. Quais são os sintomas nos cães?

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fezes amolecidas, episódios de diarreia, vômitos, perda de peso ou diminuição do ganho de peso e desidratação.

3. Como é a prevenção?

Adotar critérios de higiene. Ter cuidado com as lambidas, principalmente na boca, e sempre lavar as mãos. No caso das crianças, acompanhar a higienização após o contato com o animal. Já para a prevenção de contaminação dos cães, é importante evitar o contato dos animais com água parada ou fezes de outros animais, além de desinfetar o ambiente e utensílios, como vasilhas. É importante realizar exames frequentes nos animais.

4. Como curar seu cão?

O tratamento contra a giardíase é realizado com medicamentos vermífugos (como o Drontal Plus, da Bayer), que elimina sintomas e risco de transmissão em até três dias. Paralelo ao tratamento, é importante que o ambiente em que o animal circula seja desinfetado com desinfetantes à base de amônia ou água fervente.