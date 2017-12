Quatro morrem em colisão na praça de pedágio da Anhanguera

Atualizada às 21h21

FRANCA - Um acidente em um pedágio da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Nova Odessa, interior de São Paulo, deixou quatro mortos e três feridos na noite desta quarta-feira, 18,. A colisão envolveu três carros e, dos três sobreviventes, dois estão internados em estado grave.

Um dos veículos atingiu em alta velocidade outro que estava parado na cabine; este foi arremessado contra o terceiro carro que acabava de deixar o pedágio. Das vítimas, três morreram no local presas às ferragens, enquanto outra foi levada com vida a um hospital da região, mas não resistiu e também morreu na madrugada desta quinta-feira, 19.

Os mortos são Ailton Aparecido Paula, de 60 anos, de Paulínia, e Fabiane Rossi, de 43 anos, Conceição Aparecida Leite Rossi, de 66, e Amélia Cortese Leite, de 89. As três últimas - filha mãe e avó - são de Campinas. Um casal de Paulínia segue internado em estado grave em um hospital de Sumaré. A outra vítima foi ferida sem gravidade.

As causas do acidente serão apuradas em um inquérito a ser aberto pela Polícia Civil. A ocorrência foi registrada na delegacia de Nova Odessa. As três mulheres que morreram estavam em um Fox. Elas retornavam da casa de parentes em Itirapina, também no interior paulista. Fabiane era quem dirigia o automóvel na hora do acidente.

O carro em que elas estavam foi atingido na traseira por um Prisma, e também se chocou contra um Fiat Strada que deixava a cabine do pedágio naquele momento. O Prisma também tinha três pessoas de uma mesma família. O veículo havia batido na mureta de proteção antes de atingir o Fox.

Feriado. Durante o carnaval deste ano, as estradas paulistas registraram queda de 47,5% no número de mortes, segundo a Polícia Rodoviária Estadual. Entre sexta-feira passada e Quarta-feira de Cinzas, foram contabilizadas 21 mortes contra 40 no mesmo período de 2014. O número de feridos caiu 11,8%, passou de 550 para 485.