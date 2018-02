Quatro pessoas morreram em uma chacina em Santo André, no ABC paulista, na madrugada desta sexta-feira, 22. Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram baleadas por volta de 3h20 na Rua Galileia, Vila Suíça.

O caso é registrado no 1º Distrito Policial de Santo André. A polícia ainda não divulgou as circunstâncias do crime.