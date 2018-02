Quatro morrem em acidente na Rodovia Dom Pedro I, no interior de SP

CAMPINAS - Dois adultos e duas crianças morreram e outras quatro pessoas ficaram feridas em acidente no km 64 da Rodovia Dom Pedro I, em Bom Jesus dos Perdões (SP). Segundo informou a Polícia Civil de Bragança Paulista, o motorista do caminhão que seguia sentido Atibaia-Nazaré Paulista perdeu o controle do veículo, atravessou o canteiro central entre as pistas e atingiu moradores de Bom Jesus dos Perdões que esperavam ônibus do outro lado da pista por volta das 8h50 desta sexta-feira, 22.

Dois adultos morreram no local. As duas crianças, meninas com 2 e 5 anos, morreram a caminho da Santa Casa de Atibaia, para onde também foram levados pelo Corpo de Bombeiros duas mulheres com aproximadamente 40 anos, um garoto de 12 anos e uma menina, de 8, que sofreu uma fratura no tornozelo.

O garoto foi liberado hoje. A garota deve ser liberada amanhã. As duas mulheres estão em observação. Até o fim da tarde de sexta, a polícia não tinha a identificação completa das vítimas.

O motorista e o ajudante foram presos em flagrante, indiciados por homicídio doloso e levados para a cadeia de Piracaia. De acordo com informações da Polícia Civil de Bragança Paulista, eles optaram por permanecer calados durante registro do boletim de ocorrência.