4 morrem em acidente entre carro e caminhão em Taquarituba

SOROCABA - Quatro pessoas morreram em acidente envolvendo um automóvel e um caminhão, no final da tarde deste domingo, 18, em Taquarituba, no sudoeste paulista. A colisão interditou durante duas horas a Rodovia Eduardo Saigh (SP-255), no km 319, próximo da cidade. Duas vítimas ficaram presas nas ferragens e foram retiradas sem vida. O motorista do carro e outro passageiro foram levados para a Santa Casa de Taquarituba, mas morreram antes da chegada ao hospital.

O homem que dirigia o caminhão disse que o motorista do carro, que vinha em sentido oposto, perdeu o controle e invadiu a pista contrária. Ele não conseguiu desviar. O caminhoneiro, que transportava carga de leite, nada sofreu.

Os corpos de César da Silva Leite, de 49 anos, Devanir dos Santos, de 45, Lindomar Thiago Ferreira, de 29, e Fernando Benedito Soares, de 27, serão sepultados nesta segunda-feira, 19, no Cemitério Municipal de Taquarituba.