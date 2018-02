Quatro morrem em acidente com bimotor Os quatro ocupantes de um bimotor morreram quando o avião bateu em um paredão na Serra do Roncador, na zona rural de Nova Brasilândia (MT). O aparelho havia saído de Confresa e seguia para Cuiabá, na tarde de quinta-feira, quando desapareceu. Partes da aeronave foram encontradas ontem. Segundo a polícia, chovia e ventava forte quando o bimotor bateu. Perícia vai apurar as causas do acidente.