Quatro militares morrem em choque entre aviões da FAB no interior de SP

CAMPINAS - Quatro militares morreram em um acidente entre duas aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) na tarde desta quarta-feira, 6, em Pirassununga, no interior do Estado de São Paulo. A colisão aconteceu logo após a decolagem dos aviões T-25 Universal, utilizados no treinamento.

Segundo informou o chefe do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno, por meio de nota oficial, o acidente aconteceu por volta de 15h30 no espaço da Academia da FAB em Pirassununga.

Os cadetes eram os tenentes-aviadores André Luiz Franchi Grigoletto e Jamil Nazif Rasul Neto e os instrutores eram os capitães-aviadores Tibério César Corvello Vitola e Alex Araújo Affonso Rego. Os dois cadetes morreram dois dias antes de participarem de uma festa de formatura, programada para a próxima sexta.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em nota, o Comando da Aeronáutica lamentou as mortes, e informou que já iniciou as investigações para apurar os possíveis fatores que contribuíram para o acidente.