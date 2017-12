Quatro linhas do Metrô de SP abrirão mais cedo na segunda

SÃO PAULO - O Metrô de São Paulo adiantou o horário de abertura das estações de quatro linhas para as 4 horas da manhã nesta segunda-feira, 6. O objetivo é atender os passageiros que retornam do feriado prolongado de Finados.

A determinação abrange todas as estações da Linha 1-Azul, da Linha 2-Verde, da Linha 3-Vermelha e da Linha 4-Amarela. Na Linha 5-Lilás, o horário de funcionamento não será alterado, com abertura às 4h40, com exceção das estações Alto da Boa Vista, Borba Gato e Brooklin, que operam em horário experimental das 10 às 15 horas.

Já no domingo, 5, entre as 4h40 e as 16 horas, estarão fechadas ao público as estações Vila Prudente e Oratório, da Linha 15-Prata do Monotrilho, para a realização de testes programados do sistema de controle dos trens. Segundo o Metrô, nesse período, os usuários serão atendidos gratuitamente por um ônibus do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (PAESE), que circulará no trecho entre as duas estações.