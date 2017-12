Quatro ladrões são presos e dois fogem a nado no rio Pinheiros

SÃO PAULO - Quatro bandidos foram presos e dois, a nado, conseguiram fugir pelo rio Pinheiros, após serem abordados por policiais militares na Marginal, na madrugada desta terça-feira, 6, ao lado do Parque Burle Marx, no Morumbi, zona sul de São Paulo, no momento em que tentavam desbloquear o alarme de uma Honda CBR 1000 RR roubada próximo ao Parque Villa Lobos, região de Pinheiros, zona oeste de São Paulo.

Dois dos criminosos tiveram de parar na Marginal do Pinheiros após o alarme da moto disparar. Os outros quatro, ocupando um Honda Fit, roubado em 17 de junho durante um assalto a uma residência, foram até o local para auxiliar os comparsas, pois um deles seria especialista em desbloquear alarmes. Em patrulhamento pela Marginal, os PMs perceberam o grupo em volta da moto, cujo alarme ainda estava disparado, e do Honda Fit.

Quatro dos bandidos fugiram no carro e acabaram presos, mas outros dois, a pé, resolveram correr até o rio e fugiram a nado e continuam foragidos. Nenhuma arma foi apreendida com o quarteto, mas um deles foi reconhecido pelo dono da moto como autor do roubo. O caso foi encaminhado ao 89º Distrito Policial, do Portal do Morumbi.